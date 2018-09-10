Что поразит тех, кто устал удивляться

Эти поразительные факты точно станут для вас открытием. Если вы ещё не устали удивляться, то приготовьтесь к новой порции занятных историй.

1. В городе Мальмё (Швеция) есть итальянский ресторанчик и французский магазинчик мышиного размера.

2. Сейчас астрономы знают о 1 400 астероидах, которые потенциально опасны для нашей планеты. Если какой-то из них столкнётся с Землёй, последствия будут катастрофическими.

3. В Ирландии богохульство и по сей день считается

преступлением. Богохульника могут наказать штрафом до 25 000 евро.

4. Если употребить в пищу хоть чуть-чуть металла теллура, то от вас будет пахнуть чесноком в течение нескольких месяцев.

5. В шумерской гробнице, которую создали примерно 3 000 лет до нашей эры, нашли изображение мужчин, пьющих пиво через трубочки.

6. В английском языке есть 3 000 слов для описания алкогольного опьянения.

7. Больше всего операций по ринопластике делают в Иране.

8. В 2016 году в библиотеку кафедральной школы Херефорда вернули книгу. Она была просрочена на 120 лет. Вернула книгу внучка нерадивого читателя.