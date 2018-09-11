Куда можно сбежать с Земли

В нашей галактике есть 30 планет, на которых теоретически смог бы жить человек. Если на них нет другой жизни, то они могли бы стать прибежищем для людей, решившихся покинуть Землю.

1. Кеплер-62Е. Расположенная на расстоянии 1 200 световых лет от нас больше Земли в 1,6 раз. Предположительно планета окутана плотными облаками и имеет атмосферу с высокой влажностью.

2. Кеплер-62F. Учёные полагают, что поверхность этой планеты покрыта водой. Размеры её на 40 процентов превышает земной, а год здесь длится 277 суток.

3. Кеплер-186F. На расстоянии 500 световых лет в созвездии Лебедя и располагается эта планета, которую называют «второй Землёй». Она на 10 процентов больше нашей планеты и находится в оптимальной зоне от своего светила, поэтому здесь достаточно комфортная температура. Кроме того, у Кеплер-186F есть атмосфера, необходимая для зарождения и поддержания жизни.

4. KOI 7711.01. До ещё одного близнеца Земли потребуется добираться 1 700 световых лет. Размеры планеты на 30 процентов больше земных, а вращается она вокруг звезды, схожей с Солнцем.

Посмотрите видео и узнайте ещё о четырёх планетах, на которые мы можем переселиться.