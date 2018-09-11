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Кого боялся доисторический исполин
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Кого боялся доисторический исполин 

Рамблер 6 часов назад
Мегалодон — это исполинская акула, вымершая примерно 20 миллионов лет назад. Двадцатиметровый гигант питался другими рыбами и млекопитающими, ему ничего не стоило прокусить небольшого кита. Казалось бы, кто мог угрожать такому опасному чудовищу? На самом деле, у мегалодона были серьёзные враги.
Одним из них был зигофизитер варолаи, относившийся к семейству китообразных. Его ещё называют «кашалот-убийца», поскольку внешне он похож на кашалота. Почти целый скелет зигофизитера нашли пару лет назад у берегов Италии. Как говорят учёные, вырастал он до 6 метров в длину. Форма черепа зигофизитера свидетельствует о том, что он использовал эхолокацию для охоты на морских обитателей. Его зубы были в длину от 15 до 20 сантиметров, благодаря которым он мог поедать крупную рыбу и даже дельфинов. Укус зигофизитера мог сильно ранить и мегалодона.
Ещё одним противником мегалодона был рамфозух, древний предок крокодила длиной 8-11 метров. Длинный и подвижный хвост позволял рамфозуху быстро плавать и маневрировать в воде. Он заходил в воду, чтобы охотиться на рыбу, но иногда в его пасть попадала и более крупная добыча, в том числе мегалодоны.
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