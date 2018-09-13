Миллионер подарил дочери-первокурснице 12 слуг

Все родители так или иначе стараются облегчить детям учебный процесс. Однако большие возможности открывают пространство для фантазии.

Индианка поступила в старейший университет Шотландии, Сент-Эндрюсский. Кстати, именно в этом учебном заведении познакомились принц Уильям и Кейт Миддлтон

Чтобы дочка не жила в стесненных условиях студенческого общежития, отец-миллионер купил ей особняк. Сейчас же он находится в поисках 12 слуг, в обязанности которых будет входить обеспечение полного комфорта девушки. Кроме того, они должны будут открывать перед ней двери.

Причем, не только дома, но и в любых помещениях. Остается только предполагать, как к этому отнесутся другие студенты и преподаватели университета. А также посетители магазинов и кафе, если девушке захочется туда заглянуть.