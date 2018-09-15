В телестудии смоделировали утопающий в воде город 

Телестудию канала The Weather channel на время выпуска прогноза погоды превратили в город, утопающий в воде.
Кадр из телепередачи
В ходе эфира ведущие рассказывали о том, какие погодные условия ждут местных жителей в ближайшее время. В этот момент за их спиной на экране появлялась объемная голограмма города, погруженного в воду.
Кадр из телепередачи
Напомним, на территории восточного побережья Соединенных Штатов бушует ураган "Флоренс".
По предварительной оценке издания Bloomberg, ураган "Флоренс" смело может войти в топ-10 самых разрушительных ураганов в современной истории США.
В пятницу, 14 сентября, ураган достиг побережья Северной Каролины. Ожидается, что "Флоренс" прольет 18 триллионов галлонов воды.