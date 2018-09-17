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Шестикилограммовый бургер посчитали отвратительным
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Монструозный шестикилограммовый бургер посчитали отвратительным 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Twitter
Закусочная в Лас-Вегасе предложила посетителям отведать шестикилограммовый бургер. В Twitter монструозное сооружение посчитали отвратительным.
Видео, на котором записан процесс приготовления блюда, опубликовал в Twitter портал Food Insider. Гигантский бургер предлагают в заведении под названием Truffles N Bacon. Судя по описанию, он весит почти шесть килограммов и называется «Брюхо монстра» (Belly of the Beast).
В ролике отмечается, что бургер выглядит устрашающе. В его состав входят две гигантских говяжьих котлеты, куски свиной грудинки, халапеньо, картофельные драники, острые кукурузные палочки, несколько видов сыра, три разных соуса и огромная яичница.
В сети такое блюдо сочли прямой дорогой к ожирению. Многие упоминали в Twitter известного британского повара и популяризатора здорового питания Джейми Оливера и призывали его оценить «монструозное нечто». Некоторые посетовали, что мода на чрезвычайно гигантские блюда только набирает обороты в США.
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