Монструозный шестикилограммовый бургер посчитали отвратительным

Закусочная в Лас-Вегасе предложила посетителям отведать шестикилограммовый бургер. В Twitter монструозное сооружение посчитали отвратительным.

Видео, на котором записан процесс приготовления блюда, опубликовал в Twitter портал Food Insider. Гигантский бургер предлагают в заведении под названием Truffles N Bacon. Судя по описанию, он весит почти шесть килограммов и называется «Брюхо монстра» (Belly of the Beast).

This 13-pound burger feeds 6 people 😱 pic.twitter.com/4NH6pciCPO— FOOD INSIDER (@InsiderFood) 12 сентября 2018 г. В ролике отмечается, что бургер выглядит устрашающе. В его состав входят две гигантских говяжьих котлеты, куски свиной грудинки, халапеньо, картофельные драники, острые кукурузные палочки, несколько видов сыра, три разных соуса и огромная яичница.

В сети такое блюдо сочли прямой дорогой к ожирению. Многие упоминали в Twitter известного британского повара и популяризатора здорового питания Джейми Оливера и призывали его оценить «монструозное нечто». Некоторые посетовали, что мода на чрезвычайно гигантские блюда только набирает обороты в США.