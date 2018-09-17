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В зоопарке родилась редкая руконожка
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В зоопарке родилась редкая руконожка 

Рамблер 4 часа назад
Фото: facebook
Мадагаскарская руконожка или ай-ай — это млекопитающий зверек и родственник обычного лемура. Сегодня он является единственным современным видом семейства руконожковых.
Они водятся только на острове Мадагаскар. Руконожки, безусловно, отличаются от своих родственников — лемуров. У этих зверьков необычная внешность и ярко-желтый цвет глаз.
Впервые о руконожках рассказал исследователь Пьер Соннер в 1780 году. Сначала этих зверков было принято считать грызунами. Но после более детального изучения стало ясно, что это особый вид лемуров.
Этот зверек весит около трех килограммов, а длина его хвоста достигает 60 сантиметров. Его тельце покрыто бурой шерсткой, но ушки у него безволосые.
Ай-ай занесены в Красную Книгу. В 1967 на островок в бухте Антонжиль были выпущены четыре самца и пять самок руконожек. Сейчас их численность заметно возросла.
В зоопарках насчитывается около 50 ай-ай. Недавно в Денверском зоопарке родился детеныш руконожки. Зверька было решено назвать Нимфадора — в честь персонажа из книг о Гарри Поттере.
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