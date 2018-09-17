В зоопарке родилась редкая руконожка

Мадагаскарская руконожка или ай-ай — это млекопитающий зверек и родственник обычного лемура. Сегодня он является единственным современным видом семейства руконожковых.

Они водятся только на острове Мадагаскар. Руконожки, безусловно, отличаются от своих родственников — лемуров. У этих зверьков необычная внешность и ярко-желтый цвет глаз.

Впервые о руконожках рассказал исследователь Пьер Соннер в 1780 году. Сначала этих зверков было принято считать грызунами. Но после более детального изучения стало ясно, что это особый вид лемуров.

Этот зверек весит около трех килограммов, а длина его хвоста достигает 60 сантиметров. Его тельце покрыто бурой шерсткой, но ушки у него безволосые.

Ай-ай занесены в Красную Книгу. В 1967 на островок в бухте Антонжиль были выпущены четыре самца и пять самок руконожек. Сейчас их численность заметно возросла.