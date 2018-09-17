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547 людей нарядились в Человека-паука ради рекорда
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547 людей нарядились в Человека-паука ради рекорда 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Twitter
Sony и Marvel решили собрать в одном месте пять с половиной сотен человек в костюмах Спайдрмена. Так кинокомпании зарегистрировали новой рекорд в Книге Гиннесса, отпраздновав выход новой видеоигры Marvelʼs Spider-Man про альтер-эго Питера Паркера.
Это произошло в Стокгольме 16 сентября: 547 посетителей выставки поп-культуры Comic Con установили мировой рекорд по количеству людей, одетых в костюмы Человека-паука и находящихся в одном помещении. Подсчет проводили представители Книги рекордов Гиннесса.
К слову сказать, Marvelʼs Spider-Man поклонники оценили по достоинству. Хотя видеоигра вышла только в начале сентября, ее продажи уже побили все рекорды.
Фанаты в соцсетях поддержали акцию тем, что принялись шутить о редакторе "Дейли Бьюгл" Дж. Дж. Джеймсоне из комиксов про Человека-паука, который "мечтал бы увидеть столько Спайдрменов на фото".
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