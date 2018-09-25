Ученые сняли на видео глубоководное чудовище, похожее на воздушный шарик

Команда исследовательского судна Nautilus запечатлела под водой странное существо. Внешне оно было похоже на воздушный шарик с хвостиком-веревочкой. Несколько минут оно «парило» в воде, а потом превратилось в изящную змейку и уплыло.

«Откройте рот, скажите «А», — будто на этот призыв экспедиции корабля Nautilus ответила глубоководная рыба-пеликан или большерот, которых очень редко удается заметить в море людям с видеокамерами.

«Это че такое вообще? Это рыба?! Ого!», — слышно на видеозаписи, которую сделали участники экспедиции.

При приближении они смогли рассмотреть, что «веревочка», на которой в воде балансирует темный «воздушный шарик» — это хвост. Наверху — прозрачный плавник. А шар вокруг — это рот. Люди застали рыбу-пеликана во время обеда.

На глубине 1425 метров ученым удалось снять на видео редкого глубоководного монстра. Особенностью большерота является способность превращаться из маленькой юркой рыбки-угря в нечто огромное и непонятное.

Подобная угрю рыба-большерот — единственный член рода Eurypharynx и семейства Eurypharyngidae, известный ихтиологам. Она способна открывать пасть почти на 360 градусов и ловить корм. Ученые предположили, что на видео — малек, так как взрослая особь может достигать в длину одного метра.

Кадры с чудесным превращением подводного монстра за три дня просмотрели более миллиона раз.