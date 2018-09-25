Салон красоты напугал «отвратительным» маникюром

Салон красоты распугал клиентов «отвратительным» маникюром

Сотрудники американского салона красоты напугали подписчиков роликом, в котором показали необычный женский маникюр. Видео опубликовано на странице Nail Sunny в Instagram.

С первых же секунд в кадре можно увидеть длинный ноготь, который обрезали в форме ладони. При взгляде на палец создается ощущение, что из него растут пять других пальцев. В следующее мгновение мастер достал аппарат для маникюра и отрезал лишние «отростки».

Ролик быстро набрал вирусную популярность: за три дня его посмотрели около 200 тысяч раз. Подписчики аккаунта и случайные зрители оставили множество гневных комментариев о том, что ролик получился слишком противным.

«У меня начинает болеть живот при виде этих ногтей», — написала одна из зрителей. «Кто, мать твою, делает такой отвратительный маникюр?», — задался вопросом другой пользователь сети. Некоторые и вовсе назвали опубликованный ролик проклятым.