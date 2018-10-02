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На свадебных фото пары «засветился» Пол Маккартни
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Когда у вас тут свадьба, но вдруг появляется Пол Маккартни 

BigPikcha.ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: BigPikcha.ru
Женишься все-таки не каждый день, а уж встречаешь одного из самых знаменитых музыкантов в истории тем более. Но молодой паре Дженнифер и Стивену 30 сентября вдвойне повезло. Во время свадебной фотосессии в канадском городе Виннипег за заднем фоне вдруг появился Пол Маккартни на велосипеде.
В группе свадебной фотографии Winnipeg’s Madix Photography появился пост, где фотограф рассказывает, что во время фотосессии молодоженов он вдруг заметил певца на велосипеде.
«Итак, мы фотографируем Дженнифер и Стивена и совершенно случайно замечаем сэра Пола Маккартни, ничего особенного. Он сфотографировался с ними. Чувствую, что теперь ни одна свадебная фотография, сделанная нами, не сравнится с этой».
Пол Маккартни находился в Виннипег в рамках концертного тура Freshen Up, стартовавшего в Канаде.
Если судить по невероятно счастливому выражению лица жениха и невесты на фотографиях, этот день они запомнят надолго. И вовсе не потому, что поженились.
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