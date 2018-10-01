Акула напала на лодку рыбака

Житель Багамских островов во время рыбалки столкнулся с агрессивным хищником. Ловец барракуд Джеймс Мунро рыбачил в Атлантическом океане, когда его лодку неожиданно атаковала 120-сантиметровая лимонная акула.

Как утверждает рыбак, хищница хотела вывести из строя лодочный мотор. Акулу, вероятно, привлекла наживка, на которую Мунро пытался ловить барракуд. Когда рыбак перерезал леску с приманкой, акула отплыла к корме лодки и набросилась на мотор.

"Я был потрясен, но в итоге перерезал леску, вытянул мотор из воды, и она отцепилась", — говорит Мунро.

Лимонные акулы водятся в тропических водах на западе Атлантического океана и на юго-востоке Тихого океана. Они могут быть опасны для человека и становятся агрессивными, реагируя на любые резкие движения. Возможно, в случае Мунро не только наживка привлекла лимонную акулу, но и вращение лопастей винта моторной лодки.