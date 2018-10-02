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«Без мата не описать»: в Сети появился новый флешмоб
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«Без мата не описать»: в Сети появился новый флешмоб 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
В Сети новый флешмоб: пользователей попросили описать их утро, используя лишь четыре слова — не больше. Выражаться и употреблять крепкие словечки строго запрещено. Интересное задание буквально захватило пользователей по всему миру.
Мы решили опубликовать самые веселые и жизненные комментарии:
Кошка опять сходила мимо
— посетовала одна из пользовательниц.
Чудесное безработное солнечное утро
— написала девушка, чье начало дня выдалось более жизнерадостным.
Здравствуй, котик, опять жрать?
— вопрошает хозяин прожорливого животного.
Утро бывает разным. Пользователи рассказывают, как его они встретили:
Соцсети
А кто-то никак не может проснуться:
Соцсети
Если у вас есть домашнее животное, то как начало нового дня выглядит вот так:
Соцсети
А у кого-то утро выдалось просто прекрасным, судя по позитивному настрою сообщения:
Соцсети
Но не у всех начало дня выдалось таким беззаботным. Кому-то очень не по душе ограничение на крепкие слова. Говорят, никак не могут подобрать нужную фразу, чтобы в точности передать настроение:
Соцсети
И этот пользователь, увы, не одинок:
Соцсети
А каким выдалось ваше утро?
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