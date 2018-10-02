«Без мата не описать»: в Сети появился новый флешмоб

В Сети новый флешмоб: пользователей попросили описать их утро, используя лишь четыре слова — не больше. Выражаться и употреблять крепкие словечки строго запрещено. Интересное задание буквально захватило пользователей по всему миру.

Мы решили опубликовать самые веселые и жизненные комментарии:

Кошка опять сходила мимо

— посетовала одна из пользовательниц.

Чудесное безработное солнечное утро

— написала девушка, чье начало дня выдалось более жизнерадостным.

Здравствуй, котик, опять жрать?

— вопрошает хозяин прожорливого животного.

Утро бывает разным. Пользователи рассказывают, как его они встретили:

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А кто-то никак не может проснуться:

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Если у вас есть домашнее животное, то как начало нового дня выглядит вот так:

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А у кого-то утро выдалось просто прекрасным, судя по позитивному настрою сообщения:

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Но не у всех начало дня выдалось таким беззаботным. Кому-то очень не по душе ограничение на крепкие слова. Говорят, никак не могут подобрать нужную фразу, чтобы в точности передать настроение:

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И этот пользователь, увы, не одинок:

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А каким выдалось ваше утро?