В Нью-Йорке появился «заклинатель енотов»

Про заклинателей змей нам всем, конечно, известно. А вот одному американцу удалось «приручить» целую стаю енотов в государственном лесу Брашера (Нью-Йорк), сообщает Daily Mail.

Забавным видео поделился свидетель импровизированного концерта, который устроил в лесу мужчина, о котором известно лишь то, что его фамилия Смит.

Мужчина просто начал играть на индийской флейте, подобной той, которую используют заклинатели змей. Музыка, видимо, очень понравилась некоторым обитателям леса: в короткое время вокруг мужчины собралась целая стая енотов. Полоскуны приблизились к музыканту и, совершенно не опасаясь, завороженно слушали пение флейты.

Чем именно вызвана такая необычная любовь енотов к его творчеству, американец не знает, но признается, что иногда приходит в лес, чтобы порадовать музыкой его обитателей.

Правда, «заклинатель енотов», как успели окрестить Смита пользователи Сети, где один из очевидцев события опубликовал запись импровизированного концерта, почему-то забыл упомянуть, что балует животных не только приятными звуками, но и съестными припасами, которые раскладывает неподалеку.