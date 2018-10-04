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В Нью-Йорке появился «заклинатель енотов»
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В Нью-Йорке появился «заклинатель енотов» 

Рамблер 33 минуты назад
Фото: depositphotos
Про заклинателей змей нам всем, конечно, известно. А вот одному американцу удалось «приручить» целую стаю енотов в государственном лесу Брашера (Нью-Йорк), сообщает Daily Mail.
Забавным видео поделился свидетель импровизированного концерта, который устроил в лесу мужчина, о котором известно лишь то, что его фамилия Смит.
Мужчина просто начал играть на индийской флейте, подобной той, которую используют заклинатели змей. Музыка, видимо, очень понравилась некоторым обитателям леса: в короткое время вокруг мужчины собралась целая стая енотов. Полоскуны приблизились к музыканту и, совершенно не опасаясь, завороженно слушали пение флейты.
Чем именно вызвана такая необычная любовь енотов к его творчеству, американец не знает, но признается, что иногда приходит в лес, чтобы порадовать музыкой его обитателей.
Правда, «заклинатель енотов», как успели окрестить Смита пользователи Сети, где один из очевидцев события опубликовал запись импровизированного концерта, почему-то забыл упомянуть, что балует животных не только приятными звуками, но и съестными припасами, которые раскладывает неподалеку.
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