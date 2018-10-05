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Музыкант в странном костюме восхитил Сеть
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Музыкант в странном костюме восхитил Сеть 

Рамблер 1 час назад
В Сети набирает популярность видеоролик с музыкантом в необычном костюме.
Музыканта пригласили выступить на детском празднике, для этого он нарядился в костюм героя из японского мультфильма и сыграл. Вряд ли кто-то из гостей всерьез рассчитывал, что ударник окажется таким виртуозом, тем более что играть в таком костюме не просто неудобно, а очень неудобно. Но настоящему таланту все эти трудности не помеха, и приглашенный артист своей игрой доказал справедливость этого утверждения. Гости были в восторге.
Видео было опубликовано на странице @MetalHub666, посвященной музыке. В основном здесь можно увидеть концертные записи известных и не очень рок-групп. И детский праздник, на первый взгляд, кажется случайным. Но за несколько часов видео посмотрели более 50 тысячи человек. В комментариях многие высказывали мысль, что были бы не против пригласить такого замечательного музыканта на день рождения.
Комментарии
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