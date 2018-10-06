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Бэнкси уничтожил картину на глазах у покупателей
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Бэнкси уничтожил картину на глазах у покупателей 

Рамблер 7 часов назад
Фото: @banksy
Современный художник и автор множества остросоциальных работ Бэнкси всегда отличался тонким юмором и склонностью к подтруниванию над слабостями общества. Вот и в этот раз он показал свой характер и любовь к издевкам.
На аукционе Sotheby’s в Лондоне сегодня была выставлена одна из самых популярных работ художника — "Девочка с шаром". Картину продавали за баснословные деньги — ставки достигли 1,3 миллиона долларов. Правда, новый владелец радовался удачной сделке всего секунду…
Как только ведущий ударил молоточком после завершающей ставки, картина самоуничтожилась.
Соцсети
Бэнкси встроил в нее механизм самоликвидации. Проще говоря, он установил в раму шредер, который включился сразу после того, как картина была продана.
"Девочка с шаром" была искромсана прямо на глазах у удивленных посетителей. Покупатель, предположительно, в шоке.
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