Бэнкси уничтожил картину на глазах у покупателей

Современный художник и автор множества остросоциальных работ Бэнкси всегда отличался тонким юмором и склонностью к подтруниванию над слабостями общества. Вот и в этот раз он показал свой характер и любовь к издевкам.

На аукционе Sotheby’s в Лондоне сегодня была выставлена одна из самых популярных работ художника — "Девочка с шаром". Картину продавали за баснословные деньги — ставки достигли 1,3 миллиона долларов. Правда, новый владелец радовался удачной сделке всего секунду…

Как только ведущий ударил молоточком после завершающей ставки, картина самоуничтожилась.

Соцсети

Бэнкси встроил в нее механизм самоликвидации. Проще говоря, он установил в раму шредер, который включился сразу после того, как картина была продана.

"Девочка с шаром" была искромсана прямо на глазах у удивленных посетителей. Покупатель, предположительно, в шоке.