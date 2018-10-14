Космическое путешествие в один конец

Спустя 41 год после запуска, космический аппарат «Вояджер-2» приблизился к границам Солнечной системы. Как сообщалось на сайте NASA 8 октября, аппарат зафиксировал увеличение концентрации космического излучения. Это может свидетельствовать о том, что «Вояджер-2» приблизился к границе гелиосферы. В этой области солнечный ветер вытесняет большую часть космических лучей. Поэтому большинство специалистов считают гелиосферу границей Солнечной системы. По мере приближения к границе гелиосферы уровень излучения увеличивается.

Теперь ученые ожидают, когда «Вояджер-2» достигнет гелиопаузы — границы гелиосферы. На данный момент космический аппарат удален от Земли на 17,7 миллиардов километров. Это в 118 раз больше расстояния от Земли до Солнца.

«Вояджер-2» был запущен 20 августа 1977 года, а «Вояджер-1» — 5 сентября. Из-за разных задач и скорости полета, «Вояджер-2» добрался до границы гелиосферы позже своего близнеца.

В 1990 году «Вояджер-1» сделал снимок Земли с расстояния 6 миллиардов километров.

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Оба аппарата «Вояджер» несут послание от землян. На их борту закреплены золотые пластины с рисунками. Пластина содержит картинки и звуки, которые дают представление о нашей планете.

Воспроизвести их можно с помощью прилагающейся иглы, а картинки служат инструкцией.

wikipedia.org

С 2015 года каждый желающий может на сайте NASA прослушать звуки с золотой пластины «Вояджеров».

Космические аппараты будут передавать сигнал еще примерно 10 лет. После прохождения границ гелиопаузы аппарат потеряет связь с Землей, поскольку его мощности не хватит для передачи сигнала.