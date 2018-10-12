Огромного крокодила с леопардом сняли на видео

Огромного крокодила с леопардом в зубах сняли на видео

В южноафриканском национальном парке Крюгера сняли на видео крупного крокодила, который убил леопарда. Ролик опубликован в Instagram Latest Sightings.

Автор видео утверждает, что рептилия ползла недалеко от ограды туристического лагеря. «Мы были в шоке, когда увидели там огромного крокодила, который только что поймал леопарда, — рассказал он. — Очень грустно, но, думаю, такова природа. В конце концов он уволок леопарда к реке, и мы потеряли его из виду».

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов. В парке Крюгера встречаются нильские крокодилы, которые вырастают до пяти метров в длину. Они крайне агрессивны и справляются даже с такими крупными и сильными животными, как черный носорог, гиппопотам, жираф, африканский буйвол и лев.

В 2017 году в национальном парке Крюгера сняли на видео столкновение крокодила со стадом бегемотов, состоящим более чем из 30 особей. Бегемоты швыряли и кусали рептилию, однако ей в итоге удалось уйти невредимой.