Молодожены так напились, что купили отель, в котором жили

Все мы склонны на безумные поступки и приключения, пропустив пару стаканчиков горячительного. Но одна пара британцев, напившись во время медового месяца, задала пьяному разгулу новую планку.

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33-летняя Джина Лионс (Gina Lyons) и 35-летний Марк Ли (Mark Lee), оба из Лондона, так сильно радовались женитьбе, что выпили много рома и купили небольшой отель на пляже Тангалле, Шри-Ланка, где они остановились во время медового месяца.

В первый вечер пара разговорилась с сотрудниками небольшого отеля, выпив 12 стаканов рома, и узнала, что договор аренды почти истек.

«Узнав, что аренда отеля в год стоит 13 200 долларов, мы с Марком решили: было бы здорово его купить. Потому что были пьяны», — рассказала Джина.

Ребята не очень помнят детали покупки, к тому же разговор проходил на другом языке, а переводчиками выступали друзья пары. «Мы с Марком не понимали большую часть всей беседы, поэтому просто сидели и тихо напивались».

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«Мы немного поторговались и в итоге сошлись на том, что заплатим 34 576 долларов за три года аренды. 19 788 заплатим в первый же год, остальную часть к марту 2019 года».

Протрезвев на следующее утро, пара решила, что не все так страшно. Паника накатила, когда Джина и Марк узнали, что ждут ребенка.

«Семья и друзья считают, что мы идиоты и не должны были этого делать. У нас куча долгов после свадьбы, мы живем в крошечной квартире и теперь ждем ребенка».

«Я уже чувствовала себя плохой матерью, потому что испытывала чувство вины из-за того, что потратила все деньги на покупку бизнеса, который может и прогореть. Меня поглотило чувство собственной безответственности, но либо пан, либо пропал — поэтому мы решили, что сделаем все возможное, чтобы это сработало».

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В конце июля пара открыла маленький отель с семью номерами, назвав его Lucky Beach Tangalle («Счастливый пляж Тангалле»), потратив 8 тысяч долларов на обновление гостиницы. Сейчас бизнес процветает и у них постоянный поток клиентов.

Вот только следующее важное решение они будут принимать все-таки трезвыми.