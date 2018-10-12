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Молодожены так напились, что купили отель
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Молодожены так напились, что купили отель, в котором жили 

BigPikcha.ru 7 часов назад
Фото: BigPikcha.ru
Все мы склонны на безумные поступки и приключения, пропустив пару стаканчиков горячительного. Но одна пара британцев, напившись во время медового месяца, задала пьяному разгулу новую планку.
bigpikcha.ru
33-летняя Джина Лионс (Gina Lyons) и 35-летний Марк Ли (Mark Lee), оба из Лондона, так сильно радовались женитьбе, что выпили много рома и купили небольшой отель на пляже Тангалле, Шри-Ланка, где они остановились во время медового месяца.
В первый вечер пара разговорилась с сотрудниками небольшого отеля, выпив 12 стаканов рома, и узнала, что договор аренды почти истек.
«Узнав, что аренда отеля в год стоит 13 200 долларов, мы с Марком решили: было бы здорово его купить. Потому что были пьяны», — рассказала Джина.
Ребята не очень помнят детали покупки, к тому же разговор проходил на другом языке, а переводчиками выступали друзья пары. «Мы с Марком не понимали большую часть всей беседы, поэтому просто сидели и тихо напивались».
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«Мы немного поторговались и в итоге сошлись на том, что заплатим 34 576 долларов за три года аренды. 19 788 заплатим в первый же год, остальную часть к марту 2019 года».
Протрезвев на следующее утро, пара решила, что не все так страшно. Паника накатила, когда Джина и Марк узнали, что ждут ребенка.
«Семья и друзья считают, что мы идиоты и не должны были этого делать. У нас куча долгов после свадьбы, мы живем в крошечной квартире и теперь ждем ребенка».
«Я уже чувствовала себя плохой матерью, потому что испытывала чувство вины из-за того, что потратила все деньги на покупку бизнеса, который может и прогореть. Меня поглотило чувство собственной безответственности, но либо пан, либо пропал — поэтому мы решили, что сделаем все возможное, чтобы это сработало».
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В конце июля пара открыла маленький отель с семью номерами, назвав его Lucky Beach Tangalle («Счастливый пляж Тангалле»), потратив 8 тысяч долларов на обновление гостиницы. Сейчас бизнес процветает и у них постоянный поток клиентов.
Вот только следующее важное решение они будут принимать все-таки трезвыми.
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