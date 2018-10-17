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Китаянка стала женихом своей бабушки
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Китаянка стала женихом своей бабушки 

Аист на крыше 2 часа назад
Фото: Zoyo Studio
Девушка из Китая по имени Ван На приняла образ жениха, чтобы воплотить в жизнь мечту своей бабушки. Пожилая женщина, несмотря на свой возраст, очень хотела почувствовать себя невестой, сообщает Daily Mail.
Дело в том, что в годы своей юности 96-летняя бабушка Ван не могла себе позволить настоящее белое платье невесты и фотосессию, хотя всю жизнь об этом мечтала.
Узнав об этом, внучка пожилой китаянки заключила договор с фотографами и купила для бабушки красивое платье. А сама нарядилась в дедушку.
Поначалу бабушка сильно волновалась, но затем получила от процесса огромное удовольствие. Внучка надеется, что получившиеся снимки будут радовать её до конца жизни.
Фотографии: Zoyo Studio
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