Странности нашего мира

В семнадцатом веке русские дворяне зимой развлекались катанием на высоченных ледяных горках. Остов возводился из дерева, а полотно горки заливали водой. Высоты конструкции могла превышать пару десятков метров, а длина — несколько сотен. Хотите узнать ещё кое-что любопытное?

1. 290 000 километров — таков охват колец Сатурна. А вот толщина колеблется от 10 до почти 1 000 метров.

2. Накануне наступления 2013 года возле тюрьмы в Рио-де-Жанейро нашли кота, который бродил вдоль стен. На коты был намотан скотч, а на нём были закреплены наушники, напильник, свёрла, карты памяти, мобильный телефон и зарядное устройство.

3. В 1846 году открылся отель «Вулкан» на Гавайях. Его особенность состояла в том, что он был расположен на краю вулкана Килауэа. Гостиница функционирует и по сей день, и в ней есть очаг, который не гаснет уже 133 года.

4. Некоторое время назад среди китайцев распространилась странная мода: люди вкалывали в лоб соляный раствор, чтобы образовалась шишка. После набухания на шишку нажимали, чтобы образовалось углубление, в итоге шишка становилась похожей на пончик.

5. Согласно данным ВОЗ половина лекарств прописывается, продаётся и распределяется неверно.

6. В штате Техас живёт больше всего кабанов. Там насчитывается 2,6 миллиона особей.