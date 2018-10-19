Ещё
Скорбящих вдовцов покорили куклы с внешностью жен
Далее:
Читайте также:
Ещё

Скорбящие вдовцы смогут купить куклу с внешностью своей жены 

Рамблер 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Новое изобретение вызывает смешанные чувства, но спрос ошеломляет — куклы зарезервированы на несколько недель вперед.
Идея создания секс-кукол с внешностью, напоминающей вдовцам их почившую жену, пришла в голову 34-й предпринимательнице из Великобритании, сообщает The Sun.
Женщина владеет сетью соляриев, но ее внимание привлела индустрия кукол для сексуальных утех. Для своего нового бизнеса она создала особые условия: клиенты получают куклы на дом в герметичной непрозрачной коробке. После использования все приспособления тщательно дезинфицируются, а влагалище заменяют на нового.
После общения с мужчинами, пережившими смерть своей второй половины, предпринимательница поняла, что существует особый спрос на кукол, внешне напоминающих скорбящим вдовцам об их возлюбленной. Тогда женщина открыла предзаказ на куклы из особого раздела. Клиент может указать нужный цвет волос, глаз, а также попросить разместить татуировки и родинки в определенных местах тела куклы.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые бесчеловечные казни на Руси43
10 безумных детских имен, запрещенных судом26
Как воевали немки на Восточном фронте4
Что произошло с женой Ливанова7
Кот в деталях: что вы не знаете о своем животном1
Видео
00:31
Книга, которую нужно поджечь, чтобы прочитать
Вещи
00:59
История 8-летней девочки, пропавшей в собственном доме
Люди
01:54
Следы НЛО нашли на снегу в Аргентине
Безумный мир В мире
06:31
Вопросы, на которые вы давно ищете ответы
Безумный мир
05:01
Самые невероятные мосты в мире
Места
04:19
Что предсказала Ванга Леониду Брежневу
Люди
03:31
Безделушки с барахолок, обогатившие владельцев
Вещи
02:40
Люди и места, которые удивляют
Безумный мир Вещи
04:22
Исполинские волны, которые могут покалечить
Места
05:29
Гигантские империи, ставшие маленькими странами
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение