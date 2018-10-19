Скорбящих вдовцов покорили куклы с внешностью жен

Скорбящие вдовцы смогут купить куклу с внешностью своей жены

Новое изобретение вызывает смешанные чувства, но спрос ошеломляет — куклы зарезервированы на несколько недель вперед.

Идея создания секс-кукол с внешностью, напоминающей вдовцам их почившую жену, пришла в голову 34-й предпринимательнице из Великобритании, сообщает The Sun.

Женщина владеет сетью соляриев, но ее внимание привлела индустрия кукол для сексуальных утех. Для своего нового бизнеса она создала особые условия: клиенты получают куклы на дом в герметичной непрозрачной коробке. После использования все приспособления тщательно дезинфицируются, а влагалище заменяют на нового.

После общения с мужчинами, пережившими смерть своей второй половины, предпринимательница поняла, что существует особый спрос на кукол, внешне напоминающих скорбящим вдовцам об их возлюбленной. Тогда женщина открыла предзаказ на куклы из особого раздела. Клиент может указать нужный цвет волос, глаз, а также попросить разместить татуировки и родинки в определенных местах тела куклы.