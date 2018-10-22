Какие послания мы отправили во Вселенную

Ещё в девятнадцатом веке человек задумался о поиске собратьев по разуму. Сначала возникла идея вырубить в тайге огромный треугольник и засеять его пшеницей, чтобы дать знать инопланетным мирам о наличии разумной жизни на Земле. Но идея оказалась слишком дорогой, поэтому реализована не была. Тогда австрийский астроном Йозеф фон Литтроу предложил выкопать траншею в пустыне Сахара и поджечь её. Литтроу полагал, что огромная огненная линия привлечёт внимание обитателей Луны. Но и в этом случае деньги никто тратить не захотел. После за дело попытался взяться французский изобретатель Шарль Кроу, который задумал выстроить гигантское зеркало; оно должно было отражать солнечный свет и направлять луч в сторону Марса.

Но послание инопланетянам в итоге всё-таки было отправлено. Правда, случилось это уже в двадцатом веке, в 1962 году. Оно стартовало из Центра дальней космической связи СССР в Евпатории. Радиотелеграфное сообщение включало три слова: Мир, Ленин, СССР. Сигнал отразился от Венеры и вернулся к отправителям, но часть его всё-таки ушла в дальние миры, в сторону созвездия Весы. А ещё через 10 лет в космос улетели новое письма, которые несут на себе корабли «Пионер-10» и «Пионер-11». Но смогут ли прочесть земные послания инопланетяне? Смотрите видео и узнайте, куда летят космические корабли, кто придумал космические письма и сможем ли мы получить ответ.