Мифы, опровергнутые наукой

Все знают об эффекте плацебо. Он состоит в том, что, если человек верит, что лечится эффективным лекарством, которое на самом деле является витамином, то его здоровье улучшается. Большинство уверены, что эффект плацебо — прерогатива людей. Но это миф, в реальности ему подвержены и животные. Хотите узнать, что из того, в чём мы были точно уверены, является мифом?

1. В детстве всех заставляли пить молоко. Считалось, что содержащийся в нём кальций способствует укреплению костей. Последние исследования доказывают, что это не так. В молоке не так много кальция, поэтому заметно воздействия на прочность костей оно не оказывает.

2. Подростков во всех странах мира и по сей день уверяют, что употребление шоколада провоцирует появление прыщей. Но сейчас уже доказано, что нет взаимосвязи между шоколадом и нездоровой кожей.

3. Самая высокая гора на Земле — Эверест. Если говорить о вершинах, возвышающихся над уровнем моря, то это правда. Но если измерять и основание горы, уходящее под воды океана, то лидером станет вулкан на Гавайях Мануа-Кеа. Над уровнем моря он возносится на 4 205 метров, но под воду он уходит на 6 000 метров, то есть общая высота — более 10 000 метров.

Действительно ли нужно бегать ежедневно, является ли «чёрная дыра» дырой, стоит ли в грозу оставаться в автомобиле, можно ли называть Сахару самой большой пустыней и почему Марс именуют «красной планетой» — обо всё этом узнайте из видео.