Суровая сибирячка напугала соседей мытьем окон без страховки

В социальных сетях опубликовали видео, на котором неизвестная женщина моет окна на балконе. И все бы ничего, только для этого хозяюшка вышла на карниз и спокойно протирала стекла тряпкой с уличной стороны. Все происходило в одной из многоэтажек Иркутска.

Женщина-кошка сибирская

— Елизавета Игнатьева.

Реакция интернет-пользователей не заставила себя ждать.

«Ключ от квартиры положила в карман и моет спокойно», — Александр Людвиг

«Подушка безопасности при ней. Не переживайте», — Татьяна Жулябина.

«Стальные яйца у этой мадам», — Сергей Харин.

Большинство комментаторов в целом отнеслись негативно к опасному поступку женщины, задаваясь вопросом, почему нельзя было купить специальную щетку для мытья окон с длинной ручкой. Одна девушка, впрочем, заявила, что ситуация вполне нормальная: в сентябре героиня ролика мыла балкон точно так же.