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Суровая сибирячка напугала соседей мытьем окон
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Суровая сибирячка напугала соседей мытьем окон без страховки 

360tv.ru 1 час назад
В социальных сетях опубликовали видео, на котором неизвестная женщина моет окна на балконе. И все бы ничего, только для этого хозяюшка вышла на карниз и спокойно протирала стекла тряпкой с уличной стороны. Все происходило в одной из многоэтажек Иркутска.
Женщина-кошка сибирская
— Елизавета Игнатьева.
Реакция интернет-пользователей не заставила себя ждать.
«Ключ от квартиры положила в карман и моет спокойно», — Александр Людвиг.
«Подушка безопасности при ней. Не переживайте», — Татьяна Жулябина.
«Стальные яйца у этой мадам», — Сергей Харин.
Большинство комментаторов в целом отнеслись негативно к опасному поступку женщины, задаваясь вопросом, почему нельзя было купить специальную щетку для мытья окон с длинной ручкой. Одна девушка, впрочем, заявила, что ситуация вполне нормальная: в сентябре героиня ролика мыла балкон точно так же.
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