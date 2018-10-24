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Древние изобретения, которые наука не объясняет
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Древние изобретения, которые наука не объясняет 

Рамблер 1 час назад
Мы получаем представление об истории цивилизации в школе. Есть общепризнанные теории, которых придерживается большинство учёных, но иногда археологи делают странные находки, не вписывающие в рамки этих теорий. Пока у специалистов нет внятных объяснений, но, возможно, в будущем ответы на некоторые исторические загадки будут найдены.
Диск Сабу в 1936 году нашёл египтолог Уолтер Брайан Эмери. Он проводил раскопки в гробнице чиновника, которого звали Сабу. По оценкам специалистов, гробницу создали в 3100—3000 году до нашей эры. Диск представляет собой конструкцию из чёрного камня с тремя изогнутыми к центру лепестками и походит на пропеллер. Изготовить такой диск из цельного куска камня сложно даже с помощью современных технологий, так что остаётся загадкой, как это сделали древние египтяне. Нет ответа и на вопрос, зачем был создан такой диск. Часть учёных считает, что диск Сабу использовался для перемешивания чего-то, а вот уфологи уверяют, что диск — деталь корабля пришельцев, которые побывали на Землю в древности.
А какие ещё артефакты озадачивают историков? Смотрите видео и узнайте о багдадской батарее возрастом 2 000 лет, римских додекаэрах, которые были сделаны во втором веке до нашей эры, сейсмографе, созданном в 132 году до нашей эры, и железном болте, которому 300 миллионов лет.
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