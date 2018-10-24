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Факты, о которых в школе не рассказывали
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Факты, о которых в школе не рассказывали 

Рамблер 1 час назад
Фотографии Иосифа Сталина были неотъемлемой частью жизни советского общества в тридцатые-пятидесятые годы прошлого века. Но не всем известно, что для публикаций в СМИ и книгах, печати на сувенирах вождь самолично и довольно придирчиво отбирал снимки. А когда ему приходилось фотографироваться, он никогда не подходил близко к камере, поскольку ещё с детства на его лице остались следы от оспы.
А вот ещё несколько интригующих фактов, которые вы наверняка не знаете.
Британский политик Уинстон Черчилль был страстным поклонником сигар. К курению он приобщился в конце девятнадцатого века, когда отправился в качестве военного корреспондента на Кубу. Ежедневно он курил по 10-12 сигар, отдавая всю жизнь предпочтение кубинским маркам.
Альберт Эйнштейн предсмертные слова произнёс на немецком. Увы, медсестра, находившаяся рядом с величайшим физиком прошлого века, немецким языком не владела, так что мы никогда не узнаем, о чём хотел сказать миру в последнюю минуту Эйнштейн.
Как ответил Микеланджело на критику и с кого списали Агента 007, узнайте из видео.
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