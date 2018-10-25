Что происходит в мире за 60 секунд

Вы замечаете, как меняется мир? Между тем, изменения происходят вокруг ежедневно, и даже каждую минуту на планете что-то появляется и исчезает, а с вашим телом происходят удивительные трансформации. Всего за 60 секунд:

1. Человек в среднем моргает 12 раз.

2. В мире 116 человек вступают в брак.

3. На свет появляется 258 малышей.

4. 18 человек умирают от голода, а 60 человек погибают в результате насилия.

5. 21 000 пицц съедают американцы.

6. Погибает 96 000 000 в человеческом организме.

7. Вселенная создаёт 240 000 звёзд.

8. Исчезает от 150 до 200 видов животных и растений из-за жизнедеятельности человека.

9. В разных уголках Земли происходит 7 200 землетрясений и 18 000 гроз.

10. 3 560 человек пытаются сдать экзамен для получение

водительских прав. Правда, удаётся это сделать только трети.

Конечно, большинство этих изменений заметить нельзя, зато мы можем проследить, как меняется жизнь вокруг нас за месяц, год или десятилетие. Так, например, за последние 20 лет землян стало больше на 1 580 000 000 человек, а средняя продолжительность жизни увеличилась на 6 лет, причём удлинение жизни отмечено в большей у степени у жителей наименее развитых стран.