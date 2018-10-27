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Оптическая иллюзия на фото смутила пользователей
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Оптическая иллюзия поставила невесту в неловкую ситуацию 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @imdur254
Пользователи Сети нашли свадебное фото, на котором первые несколько секунд кажется, что у невесты задралось платье. Фотография стала настолько популярной, что на нее обратило внимание издание The Mirror.
Все знают, что хорошего свадебного фотографа найти не так-то просто, как может показаться. Но в данном случае, фотограф проявил свои "способности" в полной мере.
Фото было просмотрено более 100 тысяч раз на сайте Imgur. В среднем, пользователям понадобилась почти минута, чтобы понять, что невеста одета, а не наоборот, как кажется на первый взгляд.
"Мой четырехлетний сын спросил, почему она полураздетая"
"Похоже, что они решили поспорить с тем парнем"
"Дайте адрес этой вечеринки", — так прокомментировали фото пользователи.
На фотографии видно невесту, вокруг которой стоят гости. Видимо, в то время, когда фотограф делал снимок, девушка, стоящая спереди, не заметила его и попала в кадр. В результате получилась довольно странная композиция. Как будто это не кто-то стоящий спереди, а обнаженные ягодицы.
Также пользователи обратили внимание на блондинку справа. Им показалось что она вот-вот сделает что-нибудь интересное.
Комментарии37
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