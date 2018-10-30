Ещё
Дама в телесных лосинах смутила покупателей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дама в телесных лосинах смутила посетителей магазина 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Facebook
Женщина смутила посетителей одного из продуктовых моллов в Америке, сообщает The Sun.
Внешний вид девушки действительно вызывает много вопросов. На первый взгляд кажется, что та пришла в магазин без каких-либо штанов, но на самом деле все совсем не так.
Facebook
Как видно по завязочкам на голенях, это все же лосины, которые настолько облегают фигуру, что подчеркивают не только достоинства.
Излишне натуралистичная одежда не впервые становится предметом споров и привлечения внимания общественности.
Соцсети
Особую нишу занимают в ней люди, которые приходят в странной одежде за покупками. Причем не все из них — посетители.
Многие из тех, кто видят понравившуюся вещь на другом человеке, не могут объективно оценить особенности своей фигуры. И ожидание слишком сильно отличается от реальности. Хотя и на образцовой фигуре телесные лосины невольного свидетеля такой картины могут поставить в тупик.
Соцсети
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему у античных статуй маленькое достоинство80
«Чувствовалось, что за вами наблюдают»
Как живет самый татуированный россиянин10
Тест: узнайте писателя по портрету64
Тест: грамотно ли вы говорите?28
Видео
00:45
Кот взобрался на подиум во время модного показа
Безумный мир
01:17
Кто остался в выигрыше от развала СССР
Истории
00:43
Невесты вступили в брак в горящих платьях
Безумный мир
01:54
Как живет девочка, которая не чувствует боли
Люди
02:38
Каким будет мир к концу этого века
Безумный мир
03:15
Безделушки с барахолок, стоившие миллионы
Вещи
10:31
Древние подземные города, которые стоит увидеть
Места
12:15
Аномальные места, пугающие туристов
Места
05:09
Как сложилась жизнь детей кремлевских вождей
Люди Истории
00:42
Ученые записали «песню ледника»
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение