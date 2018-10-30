Дама в телесных лосинах смутила покупателей

Дама в телесных лосинах смутила посетителей магазина

Женщина смутила посетителей одного из продуктовых моллов в Америке, сообщает The Sun.

Внешний вид девушки действительно вызывает много вопросов. На первый взгляд кажется, что та пришла в магазин без каких-либо штанов, но на самом деле все совсем не так.

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Как видно по завязочкам на голенях, это все же лосины, которые настолько облегают фигуру, что подчеркивают не только достоинства.

Излишне натуралистичная одежда не впервые становится предметом споров и привлечения внимания общественности.

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Особую нишу занимают в ней люди, которые приходят в странной одежде за покупками. Причем не все из них — посетители.

Многие из тех, кто видят понравившуюся вещь на другом человеке, не могут объективно оценить особенности своей фигуры. И ожидание слишком сильно отличается от реальности. Хотя и на образцовой фигуре телесные лосины невольного свидетеля такой картины могут поставить в тупик.