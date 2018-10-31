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Женщина не смогла снять фальшивые вампирские клыки
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Женщина не смогла снять фальшивые вампирские клыки 

Lenta.ru 56 минут назад
Фото: Lenta.ru
Чтобы избавиться от вампирских клыков для маскарадного костюма, американке понадобился визит к стоматологу. Об этом сообщает Fox News.
Анна Тью (Anna Tew) из Алабамы планировала в честь Хеллоуина нарядиться нежитью. Помимо костюма, она купила фальшивые вставные клыки, стоившие три доллара. Женщина прикрепила их к настоящим зубам при помощи временного клея, который прилагался к покупке.
Избавиться от вставных клыков оказалось куда сложнее, чем она думала. Женщина пыталась вытащить их до двух часов ночи, пустила в ход кусачки, но ничего не добилась. Клыки намертво прилипли к ее зубам. Ей пришлось обратиться к стоматологу.
После осмотра врач пришел к выводу, что дело не в клее, а форме ее зубов и десен. Чтобы извлечь вставные клыки, их пришлось распилить, а затем вытащить по частям. Это пришлось делать без анестезии, чтобы случайно не повредить настоящие зубы.
В 2010 году сообщалось, что юная поклонница популярной киносаги «Сумерки» обзавелась вампирскими клыками. Заостренные зубы 16-летней жительнице Хьюстона Тэйлор Уилкинс сделали в стоматологической клинике за 200 долларов.
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