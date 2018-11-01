Во что верят сторонники теории плоской Земли

Несмотря на достижения науки и полёты в космос, и сегодня существуют люди, уверенные в том, что Земля плоская. Общество плоской Земли появилось ещё в 19 веке в Великобритании, но довольно долго оно было не слишком влиятельной организацией. В 1956 году его возродили в США, дав название Международное общество плоской Земли. Его участники уверены, что все космические исследования — мистификация, высадка на Луну была снята в студии режиссёром Стэнли Кубриком , а учёные всего мира, твердящие, что Земля имеет форму геоида, просто участвуют в заговоре с целью обмануть землян. Причём иногда оперируют приверженцы теории плоской Земли такими доводами и аргументами, что некоторые перестают сомневаться в их правоте. Неужели в этой идее что-то есть?

Главный довод членов общества плоской Земли состоит в том, что мы видим планету плоской и, путешествуя по планете, не ощущаем, что двигаемся по шарообразной поверхности. Они не хотят принимать во внимание, что шарообразность Земли была доказана ещё в древности посредством несложных экспериментов. Участники общества склонны полагать, что наша плоская планеты является центром мира, Солнце и Луна вращаются над поверхностью планеты, то, что мы называем Антарктикой, — колоссальная ледяная стена, стоящая на краю мира.

Чем ещё удивляет члены Общества плоской Земли, узнайте из ролика.