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Дорогущие причуды богатеев 

Рамблер 6 часов назад
Обеспеченным людям доступны изысканные удовольствия и дорогие вещи. Многое, о чём простые люди даже не могут и мечтать, для богачей — обыденность, от которой они временами начинают скучать. Именно поэтому миллионеры тратят поистине фантастические деньги на бессмыслицы, о которых потом говорит весь мир.
1. Хрустальное фортепиано. Компания Heintzman Pianos к открытие Олимпийских игр в Пекине в 2008 году изготовила уникальный музыкальный инструмент — фортепиано из хрусталя. Через некоторое время инструмент ушёл с аукциона за 3,22 миллиона долларов. Миллионер, купивший фортепиано, пожелал сохранить анонимность.
2. Золотые скобы для степлера. Фирма из Голландии OOOMS предлагает богачам любопытный продукт, который позволит не забывать о статусе миллионера даже за рабочим столом. Скобы для степлера из 14-каратного золота. Набор из 24 штук, уложенных в крошечный бархатный футляр, обойдётся в 140 евро.
3. Зонт из крокодиловой кожи. Такую модель предлагает итальянский бренд Billionaire Couture. Зонт чёрного цвета защитит владельца и от дождя, и от ветра, но за это удовольствие придётся выложить 50 000 евро. Известно, что такие зонты есть у Дэвида Бекхэма и Пола Маккартни.
Яхта за 5 миллиардов долларов, литровая бутылка воды за 60 тысяч долларов, плюшевый медвежонок за 2 миллиона долларов и другие причуды богатеев показаны в видео.
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Безумный мир , Видео , Дэвид Бекхэм , Пол Маккартни
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