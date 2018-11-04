Тюлени загнали рыбака на скалу

Удивительно, но тюлени, которых люди обычно считают мирными, добродушными и забавными животными, тоже могут изобразить овчарок. Особенно, если они в большой компании. Мужчина наткнулся на лежбище животных, когда гулял по пляжу. В итоге испуганные тюлени атаковали нарушителя границ и вынудили забраться его на скалу.

Инцидент с местным рыбаком произошел недалеко от города Азимут в Шотландии. Столкнувшись с полусотней агрессивных тюленей, мужчина был вынужден до ночи оставаться на скале, так как не смог самостоятельно спуститься вниз.

В итоге рыбака на помощь к рыбаку прибыли четыре команды спасателей из береговой охраны. К счастью, мужчина отделался только легким переохлаждением. Конечно, если не считать тех впечатлений, которые получил рыбак, убегая от сердитых тюленей.