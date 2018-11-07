Что известно о покорении Луны

2 января 1959 года Советский Союз запустил космическую станцию «Луна-1». Для человечества это был настоящий прорыв: «Луна-1» стала первым аппаратом, достигшим второй космической скорости, достаточной для преодоления земного притяжения. Станция несла несколько научных приборов, с их помощью было, например, установлено, что у Луны нет магнитного поля. С этого момента началось изучение нашего ближайшего соседа.

Уже через пару месяцев к Луне отправился американский аппарат «Пионер-4». К солению, учёные просчитались с траекторией, так что «Пионер-4» не дал им новых данных о Луне. Зато стартовавшая в октябре 1959 года «Луна-3» подарила научному сообществу долгожданную новинку — снимки обратной стороны Луны, которую до тех пор никто не видел.

Очередной шаг в изучении Луны сделали американцы. Миссия «Аполлон-8» отправилась к Луне 21 декабря 1968 года. Трое астронавтов впервые своими глазами увидели тёмную сторону Луны, но спустя полгода случилось то, чего так ждали все астрономы, физики и специалисты по космонавтике. 16 июля 1969 года к искусственному спутнику Земли отправился корабль «Аполлон-11», членам экипажа которого было суждено изменить историю землян.

Смотрите ролик и узнайте, как и почему СССР проиграл лунную гонку США.