Сможет ли человек «переселиться» в виртуальный мир

Вы слышали что-нибудь о сеттлеретике? Это совсем молодая наука, появившаяся несколько лет назад. Сеттлеретика предполагает, что ткани и функции мозга можно «переселить» в кибернетический мир. Тогда даже с физическим завершением жизни человек продолжит существовать. Фактически мозг «переселится» из биологического, уязвимого для болезней и травм тела в бессмертное компьютерное, в результате чего получится нейромозг, способный функционировать бесконечно долго.

Перемещение в кибернетический мир не только сделает человека более совершенным физически и интеллектуально, оно сделает мозг в разы более мощным. Но для того, чтобы мозг действительно работал, понадобится и новое тело. И здесь на помощь человеку будущего придут клоны или киборги. С учётом того, что сегодня биотехнологии и генные технологии развиваются колоссальными темпами, можно предполагать, что недалёк день, когда каждый человек сможет постоянно переселяться во всё новое и новое тело и жить вечно. Прогнозы учёных в этой области оптимистичны: многие считают, что уже нынешнее поколение землян увидит перемены.

Смотрите ролик и узнайте больше о сеттлеретике и возможностях, которые нам подарят инженеры в недалёком будущем.