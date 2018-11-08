Дышите глубже: швейцарская компания продает консервированный воздух

За 25 долларов швейцарская компания Swissbreeze предлагает вдохнуть свежего горного воздуха. Для этого вовсе не надо куда-то ехать, потому что воздух вам продадут прямо в баллоне.

«Наша цель — предоставить вам лучший, нетронутый, свежий швейцарский консервированный воздух, собранный в самых красивых отдаленных озерных и горных районах. Наш швейцарский продукт поднимет настроение, прояснит ваш разум и даст вам возможность почувствовать дуновение швейцарского спокойствия», — заявляет компания Swissbreeze.

Компания принадлежит 25-летнему Морицу Кренманну из Цюриха, который регулярно отправляется в горы, чтобы «собрать» воздух.

Прежде чем наполнить восьмилитровую канистру, воздух очищают и фильтруют. Покупателям советуют каждый час делать 30-50 вдохов из баллона, чтобы расслабиться и успокоить легкие.

Кренманн не новатор в продаже воздуха. В 2017 году еще одна швейцарская компания Swiss Alpine Air начала продавать чистейший альпийский воздух по 21 доллару за баллон. А китайский предприниматель Чэнь Гуанбяо «закатывал» в банки воздух из отдаленных регионов Китая. Бизнесмен утверждал, что за десять дней продал 10 миллионов банок, а все из-за того, что китайцы страдают от загрязнения воздуха, хочется им чистым подышать. Его примеру последовали и канадские бизнесмены. Сначала они продавали воздух в пакетах по 99 центов, сейчас цена выросла и один контейнер свежего воздуха стоит уже 46 долларов.