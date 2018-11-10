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Как из эконома пытаются попасть в бизнес-класc
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Как люди из эконома пытаются попасть в бизнес-класс 

Anews 14 часов назад
Фото: Anews
Многим пассажирам комфортные места в бизнес-классе не по карману. К каким ухищрениям они прибегают, чтобы занять желанные места?
Как бы смешно это ни звучало, но некоторые пассажиры накидывают на себя плед или одеяло. Так они стараются остаться незамеченными — но профессиональных стюардов не так просто провести. По словам бортпроводниц, плед — не плащ-невидимка.
Чаще всего бортпроводники просят подозрительных пассажиров предъявить посадочный талон.
Также работники поделились историей, в которой незадачливый пассажир предъявил бортпроводнику справку — якобы он должен лететь в бизнес-классе по медицинским показаниям.
Джей Роберт, менеджер одной из международных компаний, говорит:
«Места в бизнес-классе — это продукт, который мы продаем. Некоторые пассажиры думают что обмануть стюарда — это такая веселая игра. Но нет, это воровство». ​
Единственный способ наказания для таких пассажиров — возвращение на свое место и прилюдное объяснение.
«Часто члены экипажа нарочно говорят о причине, почему вас сопровождают на свое место для того, чтобы попутчики были в курсе».
— поясняет эксперт.
Несмотря на такие меры, люди все равно пытаются сесть на места повышенной комфортности. Недавно житель Великобритании поделился в сети своим секретом: он спрашивает о возможности сесть в бизнес на регистрации, при посадке, а уже в самолете загружает приложение и садится на оставшиеся свободными места.
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