Как из эконома пытаются попасть в бизнес-класc

Как люди из эконома пытаются попасть в бизнес-класс

Многим пассажирам комфортные места в бизнес-классе не по карману. К каким ухищрениям они прибегают, чтобы занять желанные места?

Как бы смешно это ни звучало, но некоторые пассажиры накидывают на себя плед или одеяло. Так они стараются остаться незамеченными — но профессиональных стюардов не так просто провести. По словам бортпроводниц, плед — не плащ-невидимка.

Чаще всего бортпроводники просят подозрительных пассажиров предъявить посадочный талон.

Также работники поделились историей, в которой незадачливый пассажир предъявил бортпроводнику справку — якобы он должен лететь в бизнес-классе по медицинским показаниям.

Джей Роберт, менеджер одной из международных компаний, говорит:

«Места в бизнес-классе — это продукт, который мы продаем. Некоторые пассажиры думают что обмануть стюарда — это такая веселая игра. Но нет, это воровство». ​

Единственный способ наказания для таких пассажиров — возвращение на свое место и прилюдное объяснение.

«Часто члены экипажа нарочно говорят о причине, почему вас сопровождают на свое место для того, чтобы попутчики были в курсе».

— поясняет эксперт.

Несмотря на такие меры, люди все равно пытаются сесть на места повышенной комфортности. Недавно житель Великобритании поделился в сети своим секретом: он спрашивает о возможности сесть в бизнес на регистрации, при посадке, а уже в самолете загружает приложение и садится на оставшиеся свободными места.