Американка публикует в Сети абсурдные фото котов

Это тот самый случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
@cakes1todough1
То ли от скуки, то ли смеха ради, а может и чтобы подхвастаться своими познаниями в фоторедакторах, но американка создала очень странный профиль в Инстаграм. Там она публикует снимки своих питомцев — трех домашних котов по имени Луи, Оскар и Майя.
@cakes1todough1
Девушка не собирается просто показывать подписчикам своих милых питомцев. Она редактирует фотографии животных таким образом, что ее любимцы становятся героями очень странных и порой совершенно абсурдных ситуаций.
@cakes1todough1
За аккаунтом в Инстаграм следят уже более 22 тысяч подписчиков. Похоже, они в восторге от такой идеи и с удовольствием ждут обновлений профиля.