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Швед откормил девушку до 178 кг из-за любви
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Швед откормил свою девушку до 178 кг из любви к полноте 

Мир24 + ещё 1 1 час назад
Австралийка поправилась на десятки килограммов ради жениха, сообщает Daily Mail.
25-летний Джефф и 23-летняя Рози познакомились на сайте для тех, кто любит очень полных людей. Сначала они около года общались в Сети, а потом начали жить вместе: Джефф полгода назад переехал из Швеции к своей возлюбленной.
Чтобы стать «идеальной», Рози за 18 месяцев набрала 76 килограммов. Сейчас девушка весит 178 килограммов, вдвое больше, чем ее партнер. При этом Рози уверяет, что чувствует себя уверенной и сексуальной.
По словам влюбленных, они ходят в походы и плавают.
Пара появилась перед миллионами зрителей британского утреннего шоу This Morning, где рассказала о своем образе жизни.
Сейчас Рози и Джефф планируют свадьбу в следующем месяце.
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