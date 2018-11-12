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В Сети поюморили над реставрацией советской мозаики
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В Сети поюморили над реставрацией советской мозаики 

Рамблер 1 час назад
Фото: Twitter
В Нижнем Новгороде на брендмауэре спортклуба отреставрировали изображение пловца и чайки. Об этом сообщил Фонд исторического наследия в своем аккаунте в Twitter. Возможно, новость не привлекла бы столько внимания пользователей Сети, если бы не качество отреставрированной работы.
Мозаика с изображением пловца и чайки на брандмауэре бассейна в Нижнем Новгороде не пережила капитальный ремонт здания.
— указано в сообщении.
Но этим дело не закончилось…
После начала строительных работ в спортклубе мозаику времен СССР с изображением пловца и чайки попросту убрали. Но затем решили вернуть картину, но уже на новый манер.
Twitter
В итоге картина очень позабавила пользователей Сети, которые не преминули прокомментировать ситуацию:
А кому-то качество работы напомнило характерные уловки знаменитого персонажа:
Заключение было таким:
И, конечно, не обошлось без картинок-мемов на эту тему:
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