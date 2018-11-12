В Сети поюморили над реставрацией советской мозаики 

В Нижнем Новгороде на брендмауэре спортклуба отреставрировали изображение пловца и чайки. Об этом сообщил Фонд исторического наследия в своем аккаунте в Twitter. Возможно, новость не привлекла бы столько внимания пользователей Сети, если бы не качество отреставрированной работы.
Мозаика с изображением пловца и чайки на брандмауэре бассейна в Нижнем Новгороде не пережила капитальный ремонт здания.
— указано в сообщении.
Но этим дело не закончилось…
После начала строительных работ в спортклубе мозаику времен СССР с изображением пловца и чайки попросту убрали. Но затем решили вернуть картину, но уже на новый манер.
В итоге картина очень позабавила пользователей Сети, которые не преминули прокомментировать ситуацию:
А может быть художник так видит!— Boris Slu (@BorisSlu) 10 ноября 2018 г.
А кому-то качество работы напомнило характерные уловки знаменитого персонажа:
Автор Остап Бендер!— Victor Mushkarin (@Mushkarin) 12 ноября 2018 г.
Заключение было таким:
Это стеб какой-то— Тася (@tasya_n1003) 10 ноября 2018 г.
И, конечно, не обошлось без картинок-мемов на эту тему:
Пикассо жив pic.twitter.com/RT2uH8NhQ7— Света Ермолаева (@SvetErmolaeva) 10 ноября 2018 г.