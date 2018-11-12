В Сети поюморили над реставрацией советской мозаики

В Нижнем Новгороде на брендмауэре спортклуба отреставрировали изображение пловца и чайки. Об этом сообщил Фонд исторического наследия в своем аккаунте в Twitter. Возможно, новость не привлекла бы столько внимания пользователей Сети, если бы не качество отреставрированной работы.

Мозаика с изображением пловца и чайки на брандмауэре бассейна в Нижнем Новгороде не пережила капитальный ремонт здания.

— указано в сообщении.

Но этим дело не закончилось…

После начала строительных работ в спортклубе мозаику времен СССР с изображением пловца и чайки попросту убрали. Но затем решили вернуть картину, но уже на новый манер.

Twitter

А может быть художник так видит!— Boris Slu (@BorisSlu) 10 ноября 2018 г. В итоге картина очень позабавила пользователей Сети, которые не преминули прокомментировать ситуацию:

Автор Остап Бендер!— Victor Mushkarin (@Mushkarin) 12 ноября 2018 г. А кому-то качество работы напомнило характерные уловки знаменитого персонажа:

Это стеб какой-то— Тася (@tasya_n1003) 10 ноября 2018 г. Заключение было таким: