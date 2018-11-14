Итальянский шеф-повар готовит «жареный воздух»

Шеф-повар из Италии придумал уникальное блюдо, которое можно назвать "жареным воздухом".

В городке Кастельфранко-Венето Никола Динато подает своим посетителям хрустящие шарики, напоминающие облака. Для приготовления этого блюда он использует тапиоку. Надо отметить, что тапиока — низкокалорийный продукт, получаемый из корней маниок. Чаще всего его используют как загуститель. Сначала Никола высушивает "облачка", а потом жарит их в масле.

"Обжаривание делает шарики хрустящими. Если бы мы их помещали в духовку, тогда бы они хрустели, но при этом прилипали бы к зубам", — объясняет шеф-повар.

Но самый необычный ингредиент добавляют в конце — это озон. Шарики помещают в специальную емкость, где они насыщаются озоном.

Безусловно, такой рецепт очень необычный. Попробовать это блюдо можно только в Италии. У ресторана, где Никола принимает своих посетителей, имеется одна звезда Мишлен.