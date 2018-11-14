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Итальянский шеф-повар готовит «жареный воздух»
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Итальянский шеф-повар готовит «жареный воздух» 

Рамблер 25 минут назад
Фото: fevaristorante.it
Шеф-повар из Италии придумал уникальное блюдо, которое можно назвать "жареным воздухом".
В городке Кастельфранко-Венето Никола Динато подает своим посетителям хрустящие шарики, напоминающие облака. Для приготовления этого блюда он использует тапиоку. Надо отметить, что тапиока — низкокалорийный продукт, получаемый из корней маниок. Чаще всего его используют как загуститель. Сначала Никола высушивает "облачка", а потом жарит их в масле.
"Обжаривание делает шарики хрустящими. Если бы мы их помещали в духовку, тогда бы они хрустели, но при этом прилипали бы к зубам", — объясняет шеф-повар.
Но самый необычный ингредиент добавляют в конце — это озон. Шарики помещают в специальную емкость, где они насыщаются озоном.
Таким образом Никола Динато предлагает нам задуматься о том, что каждый момент жизни — исторический, и запечатлеть "небытие" — очень важная задача.
Безусловно, такой рецепт очень необычный. Попробовать это блюдо можно только в Италии. У ресторана, где Никола принимает своих посетителей, имеется одна звезда Мишлен.
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