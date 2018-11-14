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Коты в Японии два года не могут попасть в музей
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Коты в Японии два года не могут попасть в музей 

Рамблер 1 час назад
В японском городе Ономити охранник музея уже два года не пускает уличных котов посетить музей, но они не сдаются.
Музей современного искусства набирает популярность, но не потому что его экспозиция уникальна. Два уличных кота уже несколько лет не могут попасть в галерею. Причем они пытаются пройти настолько упорно, что их заметили местные СМИ.
Каждый раз, когда коты пытаются проникнуть внутрь, охранник заботливо выносит их из музея, либо вежливо говорит хвостатым, что проход воспрещен. У одного из ценителей современного искусства получилось дойти до ресепшена, но он был пойман с поличным и отправлен на улицу.
Так совпало, что впервые коты пришли в то время, когда в музее проходила выставка кошачьих фотографий. Работники галереи дали котам имена: Госаку и Кен-Чан.
Хоть хвостатых так и не пустили в музей, зато им сделали страницу в Twitter, чтобы любой желающий мог знать, как дела у Госаку и Кен-Чана. Более 37 тысяч пользователей следят за их жизнью.
Сотрудники музея полюбили Госаку и Кен-Чана как своих собственных домашних котов, и даже выложили свечками их имена перед зданием.
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