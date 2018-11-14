Коты в Японии два года не могут попасть в музей 

В японском городе Ономити охранник музея уже два года не пускает уличных котов посетить музей, но они не сдаются.
Музей современного искусства набирает популярность, но не потому что его экспозиция уникальна. Два уличных кота уже несколько лет не могут попасть в галерею. Причем они пытаются пройти настолько упорно, что их заметили местные СМИ.
映像『両雄 two great cats 』（H301103）スタッフ撮影の美術館周辺の猫スナップをご紹介。（spin off 2018、不定期配信） #尾道 #千光寺公園 #尾道市立美術館 #猫 #茶トラ #黒猫 #cat #onomichi pic.twitter.com/OKThZhfnOr— 尾道市立美術館 (@bijutsu1) 3 ноября 2018 г.
Каждый раз, когда коты пытаются проникнуть внутрь, охранник заботливо выносит их из музея, либо вежливо говорит хвостатым, что проход воспрещен. У одного из ценителей современного искусства получилось дойти до ресепшена, но он был пойман с поличным и отправлен на улицу.
Так совпало, что впервые коты пришли в то время, когда в музее проходила выставка кошачьих фотографий. Работники галереи дали котам имена: Госаку и Кен-Чан.
にらみ合いー突撃ー防御ー再突破ー捕獲ーお見送り。本日も近所の黒猫と警備の方の攻防がありました。特別展「招き猫亭コレクションー猫まみれ」なので入館を許可したいところですが、作品保全のため、丁重にお帰りいただきました。展覧会ＨＰはコチラ：https://t.co/LJMNYF9Vog pic.twitter.com/11m7mWVr3I— 尾道市立美術館 (@bijutsu1) 22 марта 2017 г.
Хоть хвостатых так и не пустили в музей, зато им сделали страницу в Twitter, чтобы любой желающий мог знать, как дела у Госаку и Кен-Чана. Более 37 тысяч пользователей следят за их жизнью.
ただ今、尾道灯りまつりの開催に合わせて夜間開館中。午後8時（入館は午後7時30分）まで開館中ですので、ぜひお立ち寄りください。 #尾道 #千光寺公園 #尾道市立美術館 #猫 #茶トラ #cat #onomichi #尾道灯りまつり pic.twitter.com/TQGUrbatsj— 尾道市立美術館 (@bijutsu1) 13 октября 2018 г.
Сотрудники музея полюбили Госаку и Кен-Чана как своих собственных домашних котов, и даже выложили свечками их имена перед зданием.