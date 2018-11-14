Коты в Японии два года не могут попасть в музей

В японском городе Ономити охранник музея уже два года не пускает уличных котов посетить музей, но они не сдаются.

Каждый раз, когда коты пытаются проникнуть внутрь, охранник заботливо выносит их из музея, либо вежливо говорит хвостатым, что проход воспрещен. У одного из ценителей современного искусства получилось дойти до ресепшена, но он был пойман с поличным и отправлен на улицу.

にらみ合いー突撃ー防御ー再突破ー捕獲ーお見送り。本日も近所の黒猫と警備の方の攻防がありました。特別展「招き猫亭コレクションー猫まみれ」なので入館を許可したいところですが、作品保全のため、丁重にお帰りいただきました。展覧会ＨＰはコチラ：https://t.co/LJMNYF9Vog pic.twitter.com/11m7mWVr3I— 尾道市立美術館 (@bijutsu1) 22 марта 2017 г. Так совпало, что впервые коты пришли в то время, когда в музее проходила выставка кошачьих фотографий. Работники галереи дали котам имена: Госаку и Кен-Чан.

Сотрудники музея полюбили Госаку и Кен-Чана как своих собственных домашних котов, и даже выложили свечками их имена перед зданием.