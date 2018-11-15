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Пьяные еноты напугали людей и попали в полицию
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Пьяные еноты напугали людей и загремели в полицейский участок 

BigPikcha.ru + ещё 5 4 часа назад
Фото: BigPikcha.ru
Еноты в Западной Вирджинии не умеют держать себя в руках в подпитии. В городе Милтон пьяные похождения двух енотов окончились в полицейском участке.
На днях жители города Милтон обратили внимание на странного енота. Животное еле держалось на лапах и, казалось, было совершенно дезориентировано. Бдительные граждане заподозрили, что у енота бешенство, и вызвали полицию.
Прибывшие на место полицейские «арестовали» енота, которого прозвали Далласом, и отвезли в участок, где его уже ждал «подельник», арестованный накануне.
Оказалось, что еноты не бешеные, а просто пьяные. Они наелись забродивших ягод и изрядно захмелели. Когда животные протрезвели, их снова отвезли в лес. Даже штраф не выписали.
Этот инцидент может показаться необычным, но явление это нередкое. Животные и правда могут опьянеть, наевшись забродивших фруктов и ягод. Например, в октябре 2018 года жители города Миннесота-Сити жаловались на птиц, которые врезались в окна домов и таранили машины. Оказалось, что птички просто опьянели, поедая ягоды, забродившие раньше времени.
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