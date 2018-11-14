Ещё
Почтальон месяц ел только фастфуд и похудел
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почтальон месяц ел только фастфуд и похудел 

Ридус + ещё 2 1 час назад
Фото: Ридус
29-летний почтальон Райан Уильямс из английского города Челтнем, несмотря на свою любовь к спорту, обожает покушать в «Макдональдс». И в последнее время ему так надоело слушать о вреде фастфуда, что парень решился на экстремальный эксперимент и целый месяц питался только в этой сети ресторанов быстрого питания.
Идея пришла англичанину в голову после просмотра фильма «Двойная порция», в котором герой в течение месяца каждый день съедал одно блюдо из «Макдональдса» и из-за этого сильно растолстел. Райан решил проверить правдоподобность этой истории на себе.
Правда в отличие от героя фильма, англичанин весь месяц усиленно тренировался в спортзале, поэтому результат удивил даже его. Парень не только не растолстел из-за обилия фастфуда, но даже похудел и улучшил свои рельефы.
Я взял за правило попробовать каждое блюдо из меню Макдональдс. Но я не просто ел фастфуд, я занимался спортом и ходил не менее четырёх часов день — работа обязывает. Окружающие говорили мне, что я как будто выгляжу уставшим, но чувствовал я себя активным и полным сил — рассказал Райан изданию Metro.
По словам Райана, до начала эксперимента он весил 90 килограммов, 10,85% из которых составляла жировая прослойка. В конце месяца весы показали 78 килограмм, а процент жира в теле снизился до 7,59.
Тот парень из фильма ел по 5 тысяч калорий в день и пренебрегал физической активностью, неудивительно, что это пагубно сказалось на его фигуре. Я хотел, чтобы люди перестали демонизировать фастфуд и меньше сидели на диетах. При правильном подходе бургеры не вредят организму, — заявил почтальон, который после диеты стал выглядеть ещё более подтянутым и спортивным.
Сам Райан доволен экспериментом и говорит, что боялся только того, что ему надоест каждый день есть одно и то же: «По окончанию диеты первым делом я пошёл и съел своё любимое блюдо — индийское карри. И это было потрясающе вкусно!».
Ридус: последние новости
«Кому не жалко легкие?»: машинисты рассказали, почему увольняются из метро Об ужасах афганской войны: история участника событий Святой или лузер: кем был последний российский император
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эпичные промахи в одежде15
Весь цвет царской России: русские красавицы4
Что означает табличка «Порошок уходи»18
Нищенка с вокзала оказалась миллионершей59
Зачем делали полочку в советских унитазах
Видео
00:45
Кот взобрался на подиум во время модного показа
Безумный мир
02:16
Место на Земле, где девочки превращаются в мальчиков
Места
02:17
Женщина 20 лет сидит по шею в воде с утра до вечера
Безумный мир
10:01
Технология, которая может изменить мир
Безумный мир Вещи
14:12
Как мир захватили несколько компаний
Безумный мир Вещи
04:21
Самые умные люди в истории человечества
Люди
07:33
Пожар, который погасили только ядерным взрывом
Истории Люди
05:52
Недоказанные факты, в которые люди верят
Вещи Безумный мир
10:16
Как могли бы выглядеть инопланетяне
Безумный мир
10:12
Предсказания, в которые с трудом верится
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение