Почтальон месяц ел только фастфуд и похудел

29-летний почтальон Райан Уильямс из английского города Челтнем, несмотря на свою любовь к спорту, обожает покушать в «Макдональдс» . И в последнее время ему так надоело слушать о вреде фастфуда, что парень решился на экстремальный эксперимент и целый месяц питался только в этой сети ресторанов быстрого питания.

Идея пришла англичанину в голову после просмотра фильма «Двойная порция», в котором герой в течение месяца каждый день съедал одно блюдо из «Макдональдса» и из-за этого сильно растолстел. Райан решил проверить правдоподобность этой истории на себе.

Правда в отличие от героя фильма, англичанин весь месяц усиленно тренировался в спортзале, поэтому результат удивил даже его. Парень не только не растолстел из-за обилия фастфуда, но даже похудел и улучшил свои рельефы.

Я взял за правило попробовать каждое блюдо из меню Макдональдс. Но я не просто ел фастфуд, я занимался спортом и ходил не менее четырёх часов день — работа обязывает. Окружающие говорили мне, что я как будто выгляжу уставшим, но чувствовал я себя активным и полным сил — рассказал Райан изданию Metro.

По словам Райана, до начала эксперимента он весил 90 килограммов, 10,85% из которых составляла жировая прослойка. В конце месяца весы показали 78 килограмм, а процент жира в теле снизился до 7,59.

Тот парень из фильма ел по 5 тысяч калорий в день и пренебрегал физической активностью, неудивительно, что это пагубно сказалось на его фигуре. Я хотел, чтобы люди перестали демонизировать фастфуд и меньше сидели на диетах. При правильном подходе бургеры не вредят организму, — заявил почтальон, который после диеты стал выглядеть ещё более подтянутым и спортивным.

Сам Райан доволен экспериментом и говорит, что боялся только того, что ему надоест каждый день есть одно и то же: «По окончанию диеты первым делом я пошёл и съел своё любимое блюдо — индийское карри. И это было потрясающе вкусно!».