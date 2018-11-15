Какие животные могут проникнуть в дом через унитаз

К каким неожиданным встречам стоит быть готовым в собственной уборной?

Змеи

В Австралии и Таиланде, например, есть специальные службы по отлову змей в домах и квартирах. Там пресмыкающиеся регулярно заползают в жилища, и к встрече с ними люди, как правило, готовы. Но и в России есть случаи проникновения змей в дома людей через коммуникации. Например, в Ставрополе хозяйку квартиры напугала змея, похожая на опаснейшего кораллового аспида. Женщина вызвала спасателей, змею поймали, позже специалисты уточнили, что это горная королевская змея, которая обычно обитает в Мексике. Очевидно, она сбежала из террариума серпентолога-любителя, проживающего в том же доме, но опрос соседей ничего не дал. О змеях в своих унитазах сообщали также жители Москвы и Санкт-Петербурга, но после отлова пресмыкающихся оказывалось, что это ужи.

Крысы

Есть мнение, что змеи в унитазы приходят по следам крыс, ведь грызунами они питаются. Для крыс не составляет труда путешествовать по канализационным трубам, поэтому на всякий случай лучше держать крышку унитаза закрытой. Издание Local London сообщило о 55-летней британке, которая сидела тихо-мирно в туалете и получила предательский укус. Это была крыса. Если вы заметили грызуна, пытающегося выбраться из сливного отверстия, нажмите на слив, скорее всего, крыса не смоется обратно, но несколько секунд вы выиграете, чтобы налить в воду немного жидкого мыла, оно помешает животному выбраться наружу, а вы сможете вызвать специалистов.

Лягушки

Для лягушек вода — родная стихия, а значит если в вашем городе старые коммуникации, земноводные по ним могут запросто проникнуть в дом. Кстати, если кто-то из соседей держит в квартире террариум, будьте морально готовы к встрече с кем-либо из питомцев.

Куницы

Казалось бы, причем тут унитаз?! Но не все так просто. Например, в Одессе спасатели не сразу поверили школьнице, которая позвонила в службу спасения, заявив, что в туалет проникла куница. Но на место все же выехали и спасли и школьницу, и несчастное животное. Такой же случай был зафиксирован и в Екатеринбурге, в доме 50 по Агрономической улице, но там обошлось без спасателей. Хозяева закрыли все двери, открыли входную дверь и выпустили перепуганного и перепачканного зверя на волю. О дальнейшей судьбе куницы не сообщается.

Пауки

В некоторых странах при отправлении естественных потребностей стоит также опасаться ядовитых пауков. Например, в Австралии запросто можно столкнуться с воронковым водяным пауком. Они не умеют дышать под водой, но тем не менее могут продержаться в ней до 30 часов, благодаря запасу воздуха, который собирается между волосками на брюшке. Несмотря на агрессивный характер кусает паук не так часто, как мог бы. Это, конечно, вселяет надежду, что встреча не будет фатальной, но все же стоит проявлять бдительность.