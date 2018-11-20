Миклухо-Маклай «прикрывает» грудь папуасок в соцсети

Потомок Миклухо-Маклая не может показать все фото в соцсети

Поток известного российского ученого-этнографа, антрополога и путешественника Николая Миклухо-Маклая, его полный тезка, вынужден подстраиваться под требования соцсети.

Страница Николая Миклухо-Маклая в Facebook была заблокирована, после того как он опубликовал фотографии из экспедиции в Папуа-Новую Гвинею. На снимках были изображены полуобнаженные папуасские женщины, у них не принято прикрывать грудь.

Исследователя заставили убрать все фотографии под угрозой уничтожения аккаунта. А когда он решил напомнить, что фото отражает культурные традиции страны, ему ответили, что "сисадмин знает лучше, что такое сохранение культурных традиций". Слова Николая Миклухо-Маклая передает РИА Новости

Из щекотливой ситуации нашелся выход, и теперь ученый "прикрывает" обнаженную грудь на фото, а некоторые снимки даже не публикует.

В минувшие выходные Николай Миклухо-Маклай от имени фонда, главой которого является, подписал меморандум о сотрудничестве с университетом Папуа-Новой Гвинеи.