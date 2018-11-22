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Загадка «левитирующих» камней в Индии 

Рамблер 8 часов назад
Фото: journeynlife.com
В маленькой индийской деревне под названием Шивапур возле местного храма лежат два камня. С виду — обыкновенные валуны, достаточно тяжелые на вид. Вес камней, действительно, весьма высок: 55 и 41 кг. Но жители деревеньки утверждают, что булыжники легко поднять всего двумя пальцами.
Правда для этого действа потребуется привлечь несколько мужчин: в первом случае их должно быть одиннадцать, во втором — девять. Причем, говорят, что количество поднимающих камень должно быть строго соблюдено и во время действа они должны произнести определенные слова, иначе ничего не выйдет.
Если ритуал соблюден и все действия выполнены правильно, камни легко можно поднять на высоту двух метров. При этом участники необычного действа утверждают, что совершенно не ощущают на пальцах вес камней.
Кстати, если в деревне и третий «левитирующий» камень. Он весить 63 килограмма, но его на кончиках пальцев поднять в воздух могут лишь одиннадцать монахов, служащих в местном храме.
Разгадать природу индийских «левитирующих» камней пытались многие исследователи, но пока безрезультатно.
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Безумный мир
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