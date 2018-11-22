Самое темное место Вселенной

Смотря на тёмное ночное небо, мы невольно задумываемся о безграничности космоса. Кажется, что в каждом уголке есть хоть какая-нибудь звезда или планеты, которая помигивает Земле своим или отражённым светом. Но несколько десятков лет назад астрономы выяснили, что в космосе есть колоссальные пространства, где нет вообще ничего. Одну из таких космических «пустынь», сверхпустоту Эридана, исследователи обнаружили в 2004 году. Находится она не немыслимом расстоянии от Земли — 3 миллиарда световых лет.

Размеры Сверхпустоты Эридана впечатляют — она простирается на 1,8 миллиарда световых лет. Можно попытаться представить масштаб этой области, если иметь в виду, что наш Млечный путь протянулся на 100 тысяч световых лет, а ближайшая к нам Галактика Андромеды — на 220 тысяч световых лет. Ещё недавно учёные полагали, что сверпустота Эридана — действительно абсолютно пустое, тёмное и тихое место. Но последние исследования показали, что свет, проходящий через неё, искажается, а значит в пустоте что-то есть. Возможно, это галактическая пыль или сгустки тёмной материи, которые и искажают свет.

Какие загадки таит сверхпустота и смогут ли они когда-то разгадать их? Смотрите видео и узнайте новые факты о Вселенной.