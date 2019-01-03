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Самые страшные доисторические морские чудовища 

Рамблер 10 часов назад
Сегодня любители подводного плаванья и сёрферы опасаются акул, которые время тт времени нападают на людей. Но современные акулы в сравнении с хищниками прошлого –небольшие безобидные существа со скромными аппетитами. Нам, к счастью, не удалось повстречаться с этими монстрами-гигантами.
1. Лиоплевродон. Эта морская рептилия привлекла внимание, когда создатели научно-популярного сериала «Прогулки с динозаврами» показали её в числе древних обитателей планеты. Это хищник вырастал до 25 метров, а вес его мог достигать 150 тонн. Крупная голова имела челюсти до метра длиной, которыми лиоплевродон перекусывал крупных рыб, моллюсков и других рептилий. Хищник охотился на морских обитателей, совершая резкие броски и заставая жертв врасплох.
2. Мозазавр. Предки мозазавра были варанами или змеями, но животное приспособилось к жизни в воде. Но хоть лапы и сменились ластами, у хищников остался длинный плоский хвост, снабжённый плавником, походящим на акулий. Как и у змей, у мозазавров нижняя челюсть имела дополнительные суставы, поэтому они могли распахивать пасть настолько, что глотали даже очень больших жертв, в числе которых были рыбы, моллюски, черепахи и морские птицы. Не брезговали исполины и другими морскими рептилиями, а иной раз ели друг друга.
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